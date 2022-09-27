АБР планирует выделить $14 миллиардов на облегчение продовольственного кризиса

CentralAsia (CA) - Азиатский банк развития (АБР) 27 сентября объявил о планах выделить не менее 14 миллиардов долларов США в течение 2022–2025 годов в рамках комплексной программы помощи, направленной на облегчение усугубляющегося продовольственного кризиса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщили в представительстве АБР в Ташкенте, эта помощь расширяет и без того значительную поддержку АБР в области продовольственной безопасности в регионе, где почти 1,1 миллиарда человек не имеют здорового питания из-за бедности и цен на продукты питания, которые выросли до рекордно высокого уровня в этом году.

Финансирование будет направлено через существующие и новые проекты в секторах, включая сельскохозяйственные ресурсы, производство и распределение продуктов питания, социальную защиту, ирригацию и управление водными ресурсами, а также проекты, основанные на природно-ориентированных решениях.

«Российское вторжение в Украину нарушило поставки основных продуктов питания и удобрений, создав нагрузку на глобальную продовольственную систему, которая и без того ослаблена последствиями изменения климата, перебоями в поставках, связанными с пандемией, и неустойчивыми методами ведения сельского хозяйства», - отмечается в пресс-релизе банка.

Помимо поддержки уязвимых слоев населения, помощь АБР в области продовольственной безопасности будет способствовать открытой торговле, улучшать производительность мелких фермерских хозяйств и их средств к существованию, сокращать нехватку удобрений и продвигать их эффективное использование или органические альтернативы, поддерживать инвестиции в производство и распределение продуктов питания, улучшать питание и повышать устойчивость к изменению климата за счет комплексных и природных решений. Основное внимание будет уделяться защите природной среды региона от последствий изменения климата и утраты биоразнообразия, которые привели к деградации почв, пресноводных и морских экосистем.

Помощь в рамках данной программы начнется в этом году и продолжится до 2025 года.