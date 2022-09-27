Узбекистан и ЕБРР реализуют 8 инвестпроектов на сумму более $924 млн

CentralAsia (UZ) - В вторник, 27 сентября, заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с вице-президентом Юргеном Ригтеринком.

В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы углубления сотрудничества финансового учреждения и Узбекистана в приоритетных направлениях.

Отмечено, что Узбекистан за последние два года стал крупнейшим получателем средств ЕБРР в регионе и 5-м по величине направлением инвестиций ЕБРР в 2021 году.

С 2018 года по настоящее время ЕБРР реализует 13 проектов в Узбекистане в сферах развития сектора энергетики, водоснабжения и утилизации твердых отходов. Кроме того, портфель прорабатываемых инвестиционных проектов состоит из 8 проектов на сумму более 924 млн долларов.

Стороны также рассмотрели вопросы подготовки на высоком организационном уровне международных мероприятий, в том числе Ежегодного совещания Совета управляющих ЕБРР в Самарканде в 2023 году. Достигнута договорённость продолжить тесное взаимодействие с технической миссией ЕБРР, с целью проведения мероприятий на самом высоком организационном и содержательном уровне.