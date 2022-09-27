Токаев озвучил внешнеполитические ориентиры Казахстана

CentralAsia (KZ) - Казахстан придерживается нейтральной позиции во внешней политике, чтобы сохранить мир с соседними государствами и внутри страны, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Выступая во вторник на встрече с общественностью Шымкента, Токаев подчеркнул, что «внешняя политика по-прежнему будет сбалансированной, разнонаправленной и конструктивной».

«Казахстан будет прилагать все усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, вечного стратегического партнерства с Китаем, всестороннего сотрудничества с братскими центральноазиатскими государствами, а именно Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном, и, конечно же, Турцией, развития взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами мира, будь то в Азии, на Ближнем Востоке или на Европейском континенте. Уверен, именно такая внешняя политика соответствует интересам нашего народа», - отметил президент.

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