экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Токаев озвучил внешнеполитические ориентиры Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Казахстан придерживается нейтральной позиции во внешней политике, чтобы сохранить мир с соседними государствами и внутри страны, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Выступая во вторник на встрече с общественностью Шымкента, Токаев подчеркнул, что «внешняя политика по-прежнему будет сбалансированной, разнонаправленной и конструктивной».

«Казахстан будет прилагать все усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, вечного стратегического партнерства с Китаем, всестороннего сотрудничества с братскими центральноазиатскими государствами, а именно Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном, и, конечно же, Турцией, развития взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами мира, будь то в Азии, на Ближнем Востоке или на Европейском континенте. Уверен, именно такая внешняя политика соответствует интересам нашего народа», - отметил президент.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Следственный комитет установил личность устроившего стрельбу в школе Ижевска
  • Главы разведслужб стран Центральной Азии примут участие в совещании в Москве
  • Глава МИД Узбекистана встретился в США с высококвалифицированными соотечественниками


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com