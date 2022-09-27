Один человек не должен оставаться президентом слишком долго, - Токаев о поправках в Конституции Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал поправки в Конституцию, которые предполагают, что на пост президента можно будет избираться только на один семилетний срок. Он считает, что это «очень важная реформа», которая является «смелым шагом к демократии». По мнению Токаева, один человек не должен оставаться в должности главы государства слишком долго

Как считает президент Казахстана, у этого решения есть «определенные риски», но он уверен, что оно «необходимо во имя светлого будущего народа». «Дело в том, что пост президента не должен занимать один человек в течение длительного срока. Будь то в мире или в нашей стране, если лишь один человек долгие годы занимает высшую должность, такая ситуация не дает чести ни этой стране, ни ее руководителю»,— отметил президент Казахстана на встрече с общественностью в Туркестанской области.

По его словам, в стране нужно открыть дорогу честным и талантливым политикам. Касым-Жомарт Токаев уточнил, что все политические реформы помогут реализовать принцип «сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство».

«Мы приступили к строительству справедливого Казахстана... Президент, который возглавляет страну, должен быть компетентным и сильным. Иначе мы можем погрузиться в хаос, как это произошло в некоторых странах. И такая ситуация может обернуться трагедией для нашего народа»,— убежден Токаев.

Касым-Жомарт Токаев утвердил внесение поправок в конституцию 17 сентября. Он сам предложил провести выборы президента этой осенью. Они состоятся 20 ноября. Сам Токаев говорил, что изменение срока президентских полномочий «значительно снизит риски монополизации власти», а также «обеспечит максимальную нацеленность главы государства на решение стратегических задач общенационального развития».

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