Минобороны РФ не планирует обращаться к госорганам других стран для возвращения россиян

CentralAsia (CA) - Министерство обороны России не намерено обращаться к властям Грузии, Казахстана и других государств с просьбой о принудительном возвращении уехавших россиян, говорится в сообщении ведомства.

«Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию, не направляло, не разрабатывало и не планирует», — говорится в сообщении.

Накануне глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что пункт мобилизации на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» на границе с Грузией необходим для оповещения людей о том, что они не подлежат выезду.

Он пояснил, что на месте работает оперативная группа органов власти и военкомата совместно с МВД, выезжающим жителям республики вручают повестки.

27 сентября стало известно, что на границе с Грузией на КПП скопилось свыше 5,5 тысячи грузовых и легковых машин, ожидающих проезда.

Между тем ранее МВД Казахстана заявило, что будет возвращать в Россию тех граждан, которые находятся в розыске за уклонение от мобилизации. Глава министерства отметил, что для этого у России и Казахстана есть все необходимые договоренности.