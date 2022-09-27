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Узбекистан и Казахстан упростят взаимную регистрацию лекарств
// Pixabay

CentralAsia (UZ) -  Делегации Узбекистана и Казахстана провели переговоры по расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба МИВТ РУз.

На встрече присутствовали глава Мининвестиций Жамшид Ходжаев, его казахстанский коллега Серик Жумангарин, а также главы профильных ведомств и отраслевых организаций.

По итогам обсуждения представители двух стран договорились взаимно упростить регистрацию лекарственных препаратов.

Также намечена организация совместного производства сельхозпродукции с поставкой по форвардным контрактам.

Кроме того, рассматривались возможности реализации других совместных проектов на территориях двух стран. В число основных сфер вошли автомобилестроение, электротехника, а также производство минеральных удобрений.

Участники встречи договорились «в кратчайшие сроки» подготовить проектную документацию по инфраструктуре Международного центра промышленной кооперации. Тогда же будет подготовлено межправительственное соглашение, регулирующее его деятельность.

Ранее сообщалось, что Узбекистан и Казахстан договорились создать международный центр торгово-экономического сотрудничества в декабре 2021 года.

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