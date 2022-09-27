В Японии ужесточают контроль за переводами между криптобиржами

CentralAsia (CA) - Правительство Японии весной 2023 года введет новые правила перевода криптовалют. Их цель — предотвратить использования бирж для отмывания денег, сообщает Nikkei Asia.

Для этого необходимо внести в законодательство поправки, они будут рассмотрены на внеочередной сессии японского парламента 3 октября. Нововведение потребует от криптовалютных бирж предоставлять информацию о клиентах, включая их имена и адреса, при отправке криптовалюты, и стейблкоинов в том числе, на другую биржу. Нарушители могут быть подвергнуты уголовному наказанию.

Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу (FATF) рекомендовала принять это правило в 2019 году. США, Германия, Сингапур и некоторые другие страны уже приняли его, Евросоюз также готовится это сделать. Ожидается, что в Японии правила вступят в силу в мае 2023 года.

Одновременно с поправками о переводах будет пересмотрен закон об иностранных валютах и внешней торговле. По информации издания, в нем пропишут добавление стейблкоинов в список активов, которые нельзя будет передавать в подсанкционные страны.