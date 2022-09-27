Евровидение» пройдет в 2023 году в Ливерпуле или Глазго

CentralAsia (CA) - Международный песенный конкурс «Евровидение» пройдет в 2023 году в Ливерпуле или Глазго. Об этом сообщила «Би-би-си» — она определит, где в итоге будет проходить шоу.

В шорт-листе претендентов на право проведения «Евровидения-2023» были семь городов Великобритании: Бирмингем, Лидс, Манчестер, Ньюкасл, Шеффилд, Глазго и Ливерпуль. Ранее издание Metro писало, что фаворитами организаторов были Глазго и Бирмингем, однако последний так и не вошел в двойку лидеров.

Окончательное место проведения музыкального конкурса будет известно «в течение следующих недель», отметил представитель «Би-би-си».

На «Евровидении-2022», проходившем в итальянском Турине, победила украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней «Стефания». Победа дает стране право на проведение конкурса в следующем году. Украина заявила о готовности принять музыкальное состязание в 2023 году. Однако в июне Европейский вещательный союз (EBU) принял решение из соображений безопасности провести следующий конкурс в Британии, занявшей второе место. Об этом говорилось на сайте союза. Украина, как страна, победившая на последнем конкурсе, сразу пройдет в финал предстоящего конкурса.

В последний раз Британия принимала «Евровидение» в 1998 году в Бирмингеме. В Лондоне «Евровидение» в последний раз проводили в 1977 году, конкурс 2023 года станет девятым для страны.