По подозрению в выдаче россиянам фальшивых документов задержан глава охраны президента Уругвая

CentralAsia (CA) - Внезапное задержание главы службы безопасности президента Уругвая стал неожиданностью как для самого президента страны Луиса Лакалье Поу, так и для большинства ее жителей.

Алехандро Астезиано был задержан в воскресенье, прямо в президентской резиденции, которую он должен был охранять, передает Би-би-си.

У прокуратуры есть двое суток, чтобы решить, достаточно ли у следствия оснований, чтобы предъявить задержанному обвинение в участии в преступной группе, занимавшейся «фальсификацией документов о семейном положении и родственных связях».

Как уточнила ведущая расследование прокурор Габриэла Фоссати, речь идет о сложной схеме подделке российских свидетельств о рождении, в которой были задействованы около 10 человек. Желающим получить уругвайский паспорт мошенники оформляли поддельную справку о близком родстве с уже умершим жителем страны, а на ее основании уже можно было законно подаваться на натурализацию.

Сам президент заверил журналистов, что не знает подробностей дела, в рамках которого был арестован глава его службы безопасности, но подчеркнул, что никогда раньше вопросов к Астезиано у прокуратуры не возникало.

Это, однако, опровергается целым рядом уругвайских СМИ: во вторник уругвайская газета El País опубликовала сообщение, в котором говорится, что «споры вокруг этого человека ведутся уже по крайней мере с 2020 года, когда было обнародовано его личное дело», согласно которому полиция интересовалась им в ходе расследования 20 уголовных дел, включая мошенничество, незаконное присвоение имущества и воровство.

По словам Лакалье Поу, с Астезиано он познакомился более 20 лет назад, когда страну еще возглавлял отец нынешнего президента, Луис Лакалье де Эррера.

«Думаю, у прокурора есть основания для ареста. Я не знаю, насколько они обоснованы, все это мы узнаем через несколько часов, после того, как прокурор сделает официальное заявление», - заявил президент, отвечая на вопросы журналистов о том, намеревается ли он уволить своего начальника службы безопасности.

Газета El País сообщила, что на сегодняшний день к уголовной ответственности по этому делу привлечены два гражданина Уругвая и трое граждан России. Оно началось в 2019 году, было прекращено через два года без предъявления обвинений и возобновлено после того, как из Мексики поступила информация о новых случаях подделки документов.