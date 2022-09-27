В Германии полиция обыскала суперъяхту олигарха Алишера Усманова

CentralAsia (UZ) - Полиция Германии, расследующая обвинения в отмывании денег, выдвинутые против российского миллиардера Алишера Усманова, обыскала принадлежащую ему по версии властей суперъяхту «Dilbar». Об этом, как передает Би-би-си, во вторник сообщила прокуратура страны. В пресс-службе Усманова заявили, что яхта ему не принадлежит.

В заявлении прокуратуры не названы ни само судно, ни его владелец, но говорится, что речь идет о 69-летнем российском бизнесмене, а обыск проведен в рамках того же расследования, что и на прошлой неделе, когда полиция обыскала виллу, зарегистрированную на Усманова. В заявлении пресс-службы олигарха подтверждается, что речь идет об обыске на яхте «Dilbar».

Усманов находится в санкционном списке ЕС из-за связей с российским государством, его европейские активы заморожены и ему запрещено путешествовать по странам Евросоюза.

В санкционных документах ЕС Усманов назван «прокремлевским олигархом» и «одним из любимых олигархов Владимира Путина».

Прокуратура заявила, что владелец яхты подозревается в проведении финансовых операций на миллионы евро в период с 2017 по 2022 год с целью сокрытия происхождения средств, полученных в результате уголовных преступлений, в частности, уклонения от уплаты налогов.

В отношении Усманова, чье состояние оценивается в 14,6 млрд долларов, в Германии ведется два отдельных расследования.

На прошлой неделе телекомпания NDR сообщила, что 156-метровую яхту Dilbar, которая, по утверждению властей, принадлежит сестре Усманова и также находится под санкциями, ночью отбуксировали из порта Гамбурга в Бремен, поскольку верфи, на которой она была пришвартована, потребовалось свободное пространство.

Стоимость яхты, по оценке Федерального управления уголовной полиции, составляет полмиллиарда евро.

В апреле власти Германии арестовали суперъяхту после официального подтверждения того, что судно связано с Усмановым. Тогда же Федеральная полиция Германии установила, что судно принадлежит сестре Усманова Гульбахор Исмаиловой.

В пресс-службе Усманова вечером во вторник распространили заявление, в котором категорически отрицают, что яхта имеет отношение к олигарху. По версии представителей Усманова, в 2017 году яхта была переведена на баланс фонда Sisters Family Trust, среди бенефициаров которого была сестра Усманова Гульбахор. Однако после введения европейских санкций, она вышла из числа бенефициаров; фонд управляется независимым управляющим.

В заявлении также указывается, «в течение последних нескольких лет» Усманов пользовался яхтой на условиях аренды, за которую платил на рыночных условиях, что подтверждается соответствующими документами.

«Таким образом, ни господин Усманов, ни его сестра, ни кто-либо из его родственников сейчас не имеют отношения к этому имуществу», - говорят в пресс-службе.

«Все последние месяцы мы повторяли, что когда Алишер Усманов создал эти семейные фонды и передал в них некоторые свои активы, целью было обеспечить благополучие его родственников и их семей, а не скрыть собственность», - говорится в комментарии пресс-службы Усманова.

«Передача активов семейным фондам состоялась в соответствии с абсолютно законной процедурой, в соответствии с применимыми мировыми практиками», - добавили представители Усманова.

Они также подчеркнули, что Алишер Усманов - честный бизнесмен и филантроп, имущество которого регулярно проверяют аудиторы, а действия немецких властей назвали «беззаконием под прикрытием санкций».

Алишер Усманов попал под санкции и в Великобритании. Его активы были заморожены, а ему самому запретили въезд в страну. Британским гражданам и компаниям запрещено заключать с ним любые бизнес-сделки.

Еще в конце марта представитель Усманова заявил Би-би-си, что миллиардер больше не является владельцем большой части своих бывших британских активов.

Общая стоимость активов Усманова оценивается в 14 млрд фунтов (19 млрд долларов). Среди его британской недвижимости в списке правительства значатся роскошный дом Бичвуд-Хаус на севере Лондона (эксперты оценивают его в 82 млн фунтов) и поместье Саттон-Плейс в графстве Саррей.

По словам представителя Усманова, большая часть его собственности и яхта были безвозвратно переданы доверительным фондам.