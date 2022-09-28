Обращение экс-президента Монголии к приезжающим из соседней России. Видео

CentralAsia (MNG) - Здравствуйте, друзья.

Я обращаюсь к вам, приезжающим из соседней России.

Прежде всего хочу вас заверить — мы хотим вам помочь. Мы хотим двигаться вперед вместе, и вместе с вами сделать все, что в наших силах, чтобы достичь большого сотрудничества, благополучия и мира.

Я думаю, что монголы, которые живут в России и в других частях света, являются нашим уникальным, невосполнимым богатством. И в этом же контексте свободная, суверенная Монголия также уникальна и бесценна для нас всех.

Те, кто приезжает в Монголию, пожалуйста, уважайте наш народ, наш закон, нашу культуру и обычаи. Те, кто нарушает закон, проявляет хамство и неуважение, конечно же, ответят сами за себя. Но это окажется очень плачевным для многих нуждающихся людей.

Если кто-то ударит в голову одному, это однозначно ударит по головам тысяч своих сородичей.

Мы все знаем, что темные силы идут против нас.

Они будут давить и сопротивляться всей мощью, чтобы мы не помогали друг другу, будут стараться задушить нашу свободу, чтобы мы не жили вместе. Они будут стремиться порождать среди нас вражду, а не дружбу. Будем сообща противодействовать этому в мирной Монголии.

Самое лучшее оружие против тёмных сил зла — это разоблачение, это открытость и прозрачность. Используете ваши голоса, ваши смартфоны, и любые средства против всего тайного, всего плохого, что может препятствовать нашим добрым, человеческим намерениям. Будьте бдительными. Берегите вашу честь - нашу общую честь.

Во всем мире есть общепринятое понятие «диаспора». В мире есть Русская диаспора, Китайская диаспора и Монгольская диаспора. Каждая страна имеет определенную политику для своих национальностей и зямляков.

При этом Монгольская диаспора имеет одну неповторимую черту. Во всем мире живёт более 10 миллионов Монголов, в два раза больше, чем жителей самой Монголии. Этой уникальной чертой государство Монголия отличается от всех других стран мира. Это для Монголии единственное, необъятное и незаменимое богатство.

Мы хотим быть для Монголов всего мира их родной землёй. Каждый Монгол — это Родина каждому другому Монголу. Мы должны уважать, должны беречь, должны любить друг друга. Мы знаем, что от путинской войны страдали и продолжают страдать больше всех этнические меньшинства. Мы Монголы в Монголии чувствуем вашу любовь, и в тоже время вашу боль, утраты и стремления.

Монголия это мирное, гражданское и открытое общество. Мы, Монголы, безмерно гордимся своей культурой, великой историей и богатой традицией.

Мы хотим жить, как и другие нации, мирно, свободно помогая друг другу.

Мы искренне уважаем коренные интересы наших граждан, и это не будет мешать нашему общему интересу — дружить. Любой ваш поступок, каждый ваш шаг будут творить действия, иметь последствия и не должны стать раной и болью для другого. Это зависит от каждого из нас.

В Монголии торжествуют свобода слова и плюрализм мнений. В нашем обществе ведутся открытые дискуссии по каждой проблеме. Волна людей, текущая из России — тоже обсуждается открыто. Я думаю, к этому обсуждению присоединятся все официальные и неофициальные лица, а также представители всех членов нашего общества. Я верю, что мы найдем общий язык и приемлемое решение.

Встречаясь, живя вместе, работая вместе, мы строим и поощряем взаимопонимание. Мы Монголы говорим, «Друзья познаются в беде, а кони — в езде». Давайте помогать друг другу, преодолевать трудности вместе. Тогда мы будем лучше понимать друг друга. Монголы мира проявят свои лучшие качества в это нелегкое время. Впереди у нас много, очень много солнечных дней.

Приезжаете к нам.

Уважаете друг друга.

Спасибо за вашу искренность и понимание.

Монголын Цахиагийн Элбэгдорж

2022.09.27

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