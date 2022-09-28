Монголия находится под давлением, поскольку россияне бегут, чтобы уклониться от мобилизации Украины, — EURACTIV

CentralAsia (MNG) - Тысячи россиян бежали в Монголию через ее северную границу, пытаясь уклониться от призыва на военную службу в Украине, оказывая дополнительное давление на правительство в Улан-Баторе и его попытки дистанцироваться от конфликта.

Россияне были вынуждены часами стоять в очереди на пограничном переходе в Кяхте в этнической монгольской провинции Бурятия, но сказали, что у них не было выбора после того, как президент Владимир Путин объявил о «частичной мобилизации» 300 000 солдат, направленной на отражение контрнаступления на оккупированной Россией Украине.

«Моя страна начала частичную мобилизацию, и я думаю, что это негативно влияет на общество», — сказал один из них. «Мы очень долго ждали на российской стороне границы: около 16 часов».

Сурэн Баттөр, владелец гостевого дома в Улан-Баторе, который обычно обслуживает туристов, также помогает своим друзьям в Бурятии спастись от призыва.

Гостевой дом заполнился русскими после приказа Путина о мобилизации, и Сурэн Баттөр сказал, что уже отклонил десятки запросов на кровати. «Я хотел помочь им, это было очень трудно», — сказал он. «Сейчас они ищут работу в строительстве или сельском хозяйстве, чтобы им было чем заняться, пока они здесь».

Один вновь прибывший гость, назвавшийся Алексеем, сказал, что в минувшие выходные уехал в Монголию, оставив жену и троих детей. Он прибыл на границу поздно ночью на туристическом автобусе, битком набитом другими молодыми россиянами.

«Было много молодежи, многие пытались уйти от Путина», — сказал он.

Алексей, 40 лет, строитель, планирует остаться в Монголии до тех пор, пока ситуация в России не улучшится, и сказал, что сделает все возможное, чтобы избежать войны.

«Мы не боимся, но почему мы должны воевать на Украине, зачем?» он спросил. «Если бы другие страны напали на Россию, мы бы сражались за свою страну. Но зачем мы едем в Украину? Для чего?».

Хотя монгольские граждане протестовали против вторжения России, само правительство оставалось неизменно нейтральным.

Почти полностью зависящая от российской нефти и газа Монголия, не имеющая выхода к морю, также может выиграть от газопровода, который Россия планирует построить через свою территорию для поставок в Китай.

В прошлом месяце президент Монголии Хурэлсух Ухнаа

встретился с Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином в Самарканде, чтобы обсудить планы строительства трубопровода, строительство которого, как ожидается, начнется в течение двух лет.

На прошлой неделе бывший президент Элбэгдорж Цахиа призвал Путина положить конец конфликту, добавив, что этнические монголы в России используются в качестве «пушечного мяса» и тысячами убиваются на Украине.

«С тех пор, как вы (Путин) начали эту войну, Россия утонула в страхах, полных слез. Ваша мобилизация приносит океаны страданий. Господин президент, прекратите свои бессмысленные убийства и разрушения», — сказал он в обращении, опубликованном в социальных сетях.

источник: EURACTIV

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