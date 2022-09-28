Мы не боимся, но почему мы должны воевать на Украине, зачем?, — Fox News

CentralAsia (MNG) - Соседи России видят приток мигрантов, поскольку мужчины бегут от путинского призыва.

«Мы не боимся»: россияне бегут в Монголию, чтобы уклониться от мобилизации Украины.

Десятки тысяч россиян бежали из страны в Монголию, Грузию и Казахстан, поскольку мужчины призывного возраста уклоняются от мобилизационного приказа президента России Владимира Путина.

Ранее в этом месяце Путин приказал провести частичную мобилизацию, набрав 300 000 человек резерва. Этот шаг привел к широко распространенному страху перед всеобщей воинской повинностью на фоне вторжения страны в Украину.

Монголия, Грузия и Казахстан приняли на себя основную тяжесть миграционной волны, при этом Грузия заявила, что число ежедневных пересечений границы почти удвоилось менее чем за неделю.

«Примерно четыре-пять дней назад ежедневно было от пяти до шести тысяч посетителей [из России], а сейчас их количество увеличилось до примерно десяти тысяч», — заявил во вторник журналистам министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

Между тем россиянам, бегущим в Монголию, приходилось стоять в очередях более десятка часов, чтобы их обработали. Большинство уехавших были мужчинами, некоторые оставили свои семьи.

На спутниковом снимке видны пробки на российско-монгольском погранпереходе

«Моя страна начала частичную мобилизацию, и я думаю, что это негативно влияет на общество», — сказал Рейтер один россиянин, бежавший в Монголию. «Мы очень долго ждали на российской стороне границы: около 16 часов».

«Было много молодежи, много людей, пытавшихся уйти от Путина», — сказал изданию другой человек, Алексей. Алексей говорит, что оставил жену и двоих детей и планирует вернуться, когда закончится призыв. «Мы не боимся, но почему мы должны воевать на Украине, зачем?» — сказал он агентству Рейтер. «Если бы на Россию напали другие страны, мы бы воевали за свою страну. Но зачем мы идем на Украину? За что?»

Путин приказал провести военную мобилизацию 21 сентября, и с тех пор только в Казахстан бежало почти 100 000 россиян. Страна является одной из самых удобных для бегства россиян, так как там широко распространен русский язык и для пересечения границы паспорт не нужен.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался поддержать вторжение России в Украину и пообещал позаботиться о тех, кто бежит из страны.

«За последние несколько дней сюда приехало много людей из России. Большинство из них были вынуждены уехать из-за безвыходной ситуации», — сказал он в своем выступлении во вторник, сообщает Reuters. «Мы должны заботиться о них и обеспечивать их безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос».

источник: Fox News

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