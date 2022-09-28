Исследование показывает, что древние монгольские империи были более сложными, чем считалось ранее

CentralAsia (MNG) - В статье, представленной в журнале Scientific Reports, приводятся доказательства того, что их рацион в значительной степени зависел от проса, разновидности мелкосемянной травы, что указывает на более сложную экономику, которая развивалась отчасти потому, что они были в состоянии поддерживать надежные излишки продовольствия.

Древние монголы питались просом

«Прошлые империи Монголии долгое время изображались как группы жестоких всадников, которых считали исключением из устоявшихся идеалов того, что составляет «империю», — сказал Cosmos ведущий автор Шеван Уилкин из Института Макса Планка в Германии.

Уилкин и его команда проанализировали фрагменты зубов и реберных костей 137 ранее раскопанных людей, которые жили с 4500 г. до н.э. до примерно 1300 г. н.э., чтобы лучше понять, как менялся их рацион с течением времени.

Согласно результатам исследования, продукты животного происхождения, по-видимому, широко использовались в меню большинства людей с очень небольшим количеством растительной пищи до бронзового века.

Тем не менее, ученые обнаружили убедительные доказательства более разнообразного питания, которое включало значительное потребление проса или продуктов на основе проса во время подъема империй хунну и монголов.

«А именно, вместо бродячих орд эти империи поддерживались скотоводами и фермерами, практикующими различные стратегии существования, которые обеспечивали силу в разнообразии».

Свидетельства бросают вызов популярным теориям о том, что Монголия представляет собой уникальный пример плотного человеческого населения и иерархических политических систем, развивающихся без интенсивного земледелия или накопления зерна.

«Вместо того, чтобы резко отличаться от других империй по всему миру, — говорит Уилкин, — это говорит о том, что излишки зерна также были важны для монгольских империй, которые стремились поддержать расширение территорий и населения».

Соавтор Брайан Миллер также отмечает, что данные свидетельствуют о том, что они были похожи на большинство империй.

«В этом отношении, — говорит он, — это исследование приближает нас на один шаг к пониманию культурных процессов, которые привели человечество в современный мир».

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