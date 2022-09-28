Изменение будущего снежного барса в Монголии: достигнутые результаты

CentralAsia (MNG) - У нас есть давние партнерские отношения с Фондом охраны снежного барса (Snow Leopard Conservation Foundation - SLCF), возглавляемой г-жой Баяр Агваанцэрэн, для защиты снежных барсов в заповеднике Тост, Южная Гоби, Монголия, — пишет ptes.org.

Мы рады сообщить о некоторых значительных достижениях. Мы считаем, что это партнерство имеет реально ощутимое значение для будущего снежного барса в Монголии, и поэтому мы выделяем еще 100 000 фунтов стерлингов на еще одну пятилетнюю инвестицию. За последние пять лет произошло следующее:

Управление заповедником Тост и наращивание потенциала

Штаб-квартира официально открылась в октябре 2020 года с восемью сотрудниками, полностью оснащенными компьютерами и офисной мебелью. С тех пор в штаб-квартире проводились учебные занятия, и команда усердно работала над завершением плана по отправке его правительству Южной Гоби.

Церемония открытия офиса парка

Мониторинг и патрулирование заповедника Тост

Семь рейнджеров сообщества Тост патрулируют заповедник два раза в месяц, выявляя любые нарушения (такие как незаконная охота и добыча полезных ископаемых) и записывая наблюдения за дикими животными / другие важные данные. Райдерам также были предоставлены портативные устройства GPS и новые бинокли, необходимые для их работы по наблюдению и патрулированию.

Рейнджеры устанавливают фотоловушку

Снежных барсов в Тост

Благодаря охраняемому статусу заповедника Тост снежные барсы, обитающие здесь, находятся в гораздо большей безопасности. С 2009 года SLCF и Snow Leopard Trust используют фотоловушки для проведения ежегодных обследований популяции снежного барса. Хорошие новости опросов 2019–2020 годов заключаются в том, что популяция тостов кажется стабильной. Эти данные также используются для глобальной оценки снежного барса под названием PAWS (Популяция снежного барса в мире).

Ошейниковый снежный барс, F12, с двумя детенышами. ноябрь 2019 года.

Исследование Тоста на предмет археологических раскопок

Ответственный экологический туризм является ключевым компонентом Плана управления Тостом на 2021-2025 годы. Наблюдение за дикой природой может быть не единственной привлекательностью для туризма, поскольку Тост также является ключевым археологическим памятником.

Туристы в эколагере узнают о снежных барсах

Завершение вывески в заповеднике Тост

Осенью 2021 года был завершен обширный проект вывесок, чтобы предупредить общественность о правилах и положениях заповедника. В стратегически важных местах было установлено более 65 знаков в дополнение к десяткам резервных пограничных столбов, добавленных к границам.

Рейнджеры Тост работают над картами заповедника

День снежного барса в Гурвантэс

В 2013 году 23 октября было официально объявлено Международным днем снежного барса. Заповедник Тост отметил День в 2021 году, проведя множество мероприятий, направленных на защиту снежного барса.

Рейнджеры и Пуужээ празднуют День снежных барсов

Инвестиции в будущее снежных барсов

При поддержке PTES и SLCF закрепил за Тостом статус федеральной охраняемой территории площадью 8 965 км2, свободной от минных угроз, с управляющей администрацией и штаб-квартирой.

Мы вложили 100 000 фунтов стерлингов в сохранение снежных барсов, и теперь, благодаря уже впечатляющим достижениям партнера по охране PTES Баяр Агваанцэрэн и ее команды, мы выделяем еще 100 000 фунтов стерлингов на продолжение этой жизненно важной работы по сохранению.

В течение следующих пяти лет мы будем поддерживать и укреплять управленческую команду заповедника. Регулярное патрулирование жизненно важно для защиты заповедника от незаконной добычи полезных ископаемых и браконьерства. Вместе мы можем помочь защитить невероятного снежного барса от исчезновения.

источник: ptes.org

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