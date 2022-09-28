Изменение будущего снежного барса в Монголии: достигнутые результаты

CentralAsia (MNG) - У нас есть давние партнерские отношения с Фондом охраны снежного барса (Snow Leopard Conservation Foundation - SLCF), возглавляемой г-жой Баяр Агваанцэрэн, для защиты снежных барсов в заповеднике Тост, Южная Гоби, Монголия, — пишет ptes.org.
Мы рады сообщить о некоторых значительных достижениях. Мы считаем, что это партнерство имеет реально ощутимое значение для будущего снежного барса в Монголии, и поэтому мы выделяем еще 100 000 фунтов стерлингов на еще одну пятилетнюю инвестицию. За последние пять лет произошло следующее:
- Управление заповедником Тост и наращивание потенциала
Штаб-квартира официально открылась в октябре 2020 года с восемью сотрудниками, полностью оснащенными компьютерами и офисной мебелью. С тех пор в штаб-квартире проводились учебные занятия, и команда усердно работала над завершением плана по отправке его правительству Южной Гоби.
- Мониторинг и патрулирование заповедника Тост
Семь рейнджеров сообщества Тост патрулируют заповедник два раза в месяц, выявляя любые нарушения (такие как незаконная охота и добыча полезных ископаемых) и записывая наблюдения за дикими животными / другие важные данные. Райдерам также были предоставлены портативные устройства GPS и новые бинокли, необходимые для их работы по наблюдению и патрулированию.
- Снежных барсов в Тост
Благодаря охраняемому статусу заповедника Тост снежные барсы, обитающие здесь, находятся в гораздо большей безопасности. С 2009 года SLCF и Snow Leopard Trust используют фотоловушки для проведения ежегодных обследований популяции снежного барса. Хорошие новости опросов 2019–2020 годов заключаются в том, что популяция тостов кажется стабильной. Эти данные также используются для глобальной оценки снежного барса под названием PAWS (Популяция снежного барса в мире).
- Исследование Тоста на предмет археологических раскопок
Ответственный экологический туризм является ключевым компонентом Плана управления Тостом на 2021-2025 годы. Наблюдение за дикой природой может быть не единственной привлекательностью для туризма, поскольку Тост также является ключевым археологическим памятником.
- Завершение вывески в заповеднике Тост
Осенью 2021 года был завершен обширный проект вывесок, чтобы предупредить общественность о правилах и положениях заповедника. В стратегически важных местах было установлено более 65 знаков в дополнение к десяткам резервных пограничных столбов, добавленных к границам.
- День снежного барса в Гурвантэс
В 2013 году 23 октября было официально объявлено Международным днем снежного барса. Заповедник Тост отметил День в 2021 году, проведя множество мероприятий, направленных на защиту снежного барса.
Инвестиции в будущее снежных барсов
При поддержке PTES и SLCF закрепил за Тостом статус федеральной охраняемой территории площадью 8 965 км2, свободной от минных угроз, с управляющей администрацией и штаб-квартирой.
Мы вложили 100 000 фунтов стерлингов в сохранение снежных барсов, и теперь, благодаря уже впечатляющим достижениям партнера по охране PTES Баяр Агваанцэрэн и ее команды, мы выделяем еще 100 000 фунтов стерлингов на продолжение этой жизненно важной работы по сохранению.
В течение следующих пяти лет мы будем поддерживать и укреплять управленческую команду заповедника. Регулярное патрулирование жизненно важно для защиты заповедника от незаконной добычи полезных ископаемых и браконьерства. Вместе мы можем помочь защитить невероятного снежного барса от исчезновения.
источник: ptes.org