Примерно через месяц начнется опытно-промышленная добыча метанового газа в Монголии

CentralAsia (MNG) - Пилотный проект Elixir Energy по метану угольных пластов в Монголии находится в процессе реализации; первый полностью готов, второй на подходе.

«Я поздравляю нашего бурового подрядчика Major Drilling и нашу собственную команду на площадке, которые неустанно работали над быстрой, безопасной и пригодной для использования пилотной скважиной», — сказал управляющий директор Нил Янг.

Elixir Energy Ltd (ASX:EXR) сообщает, что ее пилотный проект по расширению метана угольных пластов (МУП) в Монголии, являющийся частью контракта о разделе продукции Номгон-9 МУП, находится в стадии реализации, первая скважина пробурена и завершена.

Скважина на юге страны была пробурена на общую глубину 488 метров за 11 дней, что является рекордным сроком для Elixir Energy, учения прошли безопасно и в рамках бюджета.

Около 55 метров угля было добыто по основному целевому объекту «уголь серии 100», и на этом участке был установлен перфорированный хвостовик.

В настоящее время буровая установка перемещается к месту второй и последней пилотной скважины Номгон-8, которая должна быть забурена позднее на этой неделе.

После завершения проекта «Номгон-8» в обеих скважинах будут установлены погружные насосы вместе с эксплуатационными модулями, трубопроводом и факелом.

Проект находится на пути к началу откачки двух пилотных скважин примерно через месяц.

Компания также инициировала базовую программу мониторинга окружающей среды в непосредственной близости от пилотной зоны, которая выходит за рамки соответствующих нормативных требований.

Такая программа проводится в регионе Гоби впервые.

Управляющий директор Elixir Нейл Янг (Neil Young) сказал: «Мы рады сообщить, что наша программа опытно-промышленной добычи идет по плану благодаря успешному бурению и завершению Номгон-9.

«Я поздравляю нашего бурового подрядчика Major Drilling и нашу собственную команду на площадке, которые неустанно работали над быстрой, безопасной и пригодной для использования пилотной скважиной.

«Мы с нетерпением ждем перехода к этапу опытно-промышленной добычи, и хотя сроки и объемы потоков воды и газа из скважин в таком новом районе неизвестны, мы можем увидеть значительные прорывы газа уже к Рождеству».

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