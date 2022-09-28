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KM Infrastructure Corporation из Южной Кореи собирается построить ТЭС в Монголии
г.Улан-Батор
г.Улан-Батор

CentralAsia (MNG) -  KM Infrastructure Corporation, компания по развитию энергетики, в которую инвестировали Южная Корея и Монголия, является энергопроизводящей компанией и подписала соглашение о строительстве завода по переработке бытовых отходов в Улан-Баторе, столице Монголии, сообщают корейские СМИ.

По сообщению KM Infrastructure Corporation, «31 августа /2022.08.31/ было официально подписано соглашение о продаже электроэнергии с государственным Национальным центром распределения энергии при Министерстве энергетики правительства Монголии. Правительство Монголии является первым правительством Монголии, давшим разрешение на строительство частной теплоэлектроцентрали в центре Улан-Батора и прямую покупку произведенной на ней электроэнергии. Мощность тепловой электростанции составляет 15,4 МВт. Этого достаточно для снабжения 390 000 домохозяйств в Улан-Баторе. Также планируется установка двух мусоросжигательных заводов мощностью 300 тонн и повышение энергоэффективности электростанции за счет производства только чистой электроэнергии. Правительство Монголии установило, что период покупки энергии у KM Infrastructure Corporation составляет 25 лет с даты производства энергии. Строительство ТЭЦ-утилизатора начнется в апреле 2023 года в центре Улан-Батора на площади 40 000 квадратных метров и будет завершено во второй половине 2025 года. Общая стоимость проекта составит 100 миллионов долларов США за счет проектного финансирования».

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