В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подсчитали 100% голосов

CentralAsia (CA) - Власти ЛНР, ДНР, а также подконтрольных России территорий Херсонской и Запорожской областей сообщили о подсчете 100% голосов, поданных на референдумах о вхождении в состав России.

Итоги голосования выглядят следующим образом:

ЛНР — 98,42% проголосовали за вхождение в состав России

ДНР — 99,23% за вхождение в состав России

Херсонская область — 87,05% за вхождение в состав России

Запорожская область — 93,1% за вхождение в состав России

Голосование на референдумах началось одновременно во всех четырех регионах 23 сентября и завершилось 27 сентября.

Явка на всех референдумах превысила 50% и голосования были признаны состоявшимися. В частности, в ЛНР она составила 92,6% (без учета участков в России), в ДНР — 97,51%, в Херсонской области — 76,86%.

Перед вхождением в состав России Запорожская область намерена объявить независимость всего региона, утверждал член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов, несмотря на то, что под контролем российских военных сейчас находятся только 73% территории области.

Херсонская область в свою очередь заявляла, что не будет объявлять независимость. «Какой-то промежуток времени, он (суверенитет) технологически будет, просто объявляться не будет специально. У нас немного другая ситуация, нежели у ЛНР и ДНР, Херсонская область — сразу часть Российской Федерации», — пояснял глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо.