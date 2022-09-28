В Узбекистане уволены пять хокимов районов за несоблюдение законодательства и нарушение норм этики

CentralAsia (UZ) - 27 сентября на основании постановления главы государства отправлены в отставку главы Асакинского, Андижанского и Пахтаабадского районов Андижанской области, Ферганского района Ферганской области, Нурабадского района Самаркандской области.

Как сообщает пресс-служба президента, хоким Асакинского района Мансурбек Алиханов и глава Ферганского района Шухратжон Муминов освобождены от занимаемых должностей за несоблюдение правовых документов, касающихся регулирования земельных отношений, и другие грубые нарушения законодательства.

Хоким Пахтаабадского района Элёрбек Усманов и глава Нурабадского района Шерали Йулдашев были уволены за несоблюдение правил этики, а глава Андижанского района Абдуджаббор Эгамбердиев уволен за неуважение к гражданам, нарушение этики государственного служащего.

В декабре 2021 года в социальных сетях было распространено видео, на котором Мансурбек Алиханов, с сентября 2020 года работающий главой Асакинского района, в пренебрежительном тоне разговаривает с гражданами. За это позже был уволен пресс-секретарь хокима.

Абдуджаббор Эгамбердиев, работавший главой Андижанской области с февраля 2021 года, стал «известен» после того, как распространились фотографии, сделанные его пресс-службой в августе 2022 года, где он разговаривает с теми, кто пришел к нему на прием, сидя в беседке, а граждане за ее территорией.