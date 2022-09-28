В Туркменистане наблюдается дефицит бензина

CentralAsia (TM) - В Мары возник дефицит бензина, на заправках скапливаются большие очереди. Источники turkmen.news связывают это с хлопковой кампанией и уборкой пшеницы.

В Туркменистане каждому региону отпускается определенный лимит горюче-смазочных материалов. В период уборочной кампании хякимы регионов просят отпускать им больше солярки, нужной для комбайнов, тракторов и другой техники. Чтобы уложиться в лимиты, они сокращают количество поставляемого в регион автомобильного бензина.

«Самый лучший 95-й бензин заканчивается еще до обеда, а на некоторых заправках его вообще не бывает, — рассказывает источник. — За 92-м бензином люди часами стоят в очередях».

Гражданам бензин отпускается без лимита, купить можно столько, на сколько хватит денег. Ограничения начинаются с заправки. На каждую АЗС поступает с нефтебазы такое количество топлива, о каком договорится старший заправщик. Источники отмечают, что в период уборочной кампании каждый год наблюдался дефицит бензина, но в текущем году он особенно силен.

При этом, как отмечается, большое количество солярки не помогает дехканам собрать завидный урожай пшеницы и хлопка. Хлопка на полях практически нет, работникам нечего собирать. Что же касается пшеницы, то ее дефицит заметен в магазинах.

В первые годы правления Гурбангулы Бердымухамедова в Туркменистане были введены талоны на бесплатный бензин. Каждый владелец машины массой менее 3,5 тонн получал талоны на 120 литров топлива в месяц. Однако эта система функционировала с перебоями. Некоторые люди регистрировали на себя большое количество ветхих машин, чтобы получать больше бензина. Талоны на бензин превратились в неформальную «валюту». В конце концов в 2014 году бесплатную выдачу топлива отменили, а через год бензин серьезно подорожал. Тем не менее, как можно видеть, в стране до сих пор функционирует централизованная распределительная система, слабо совместимая с рыночными реалиями.