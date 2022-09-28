Начато строительство ГЭС в аймаке Баянхонгор западной Монголии

река Байдраг // Gan-ulzii photographer

CentralAsia (MNG) - Начато технико-экономическое обоснование строительства гидроэлектростанции мощностью 25-30 МВт с водохранилищем с долговременным регулированием стока на реке Байдраг аймака Баянхонгор. С созданием гидроэлектростанции центры аймаков Баянхонгор и Өвөрхангай, а также многие сомоны в обоих аймаках смогут непрерывно и надежно снабжаться возобновляемой и дешевой водной энергией.

Профессиональные организации совместно проводят исследования и технико-экономические обоснования строительства ГЭС в степи Хэрсэн на берегу реки Байдраг.

В результате единодушной поддержки Министерства окружающей среды и туризма, Министерства энергетики, Министерства строительства и градостроительства, Государственного исполнительного агентства по водным ресурсам и местных органов власти аймака Баянхонгор консультационная служба по разработке технико-экономическое обоснование проекта гидроэлектростанции, которая войдет в состав многофункционального водного комплекса, 25 мая этого года заключен контракт, и работы начаты.

Можно будет реконструировать оросительную систему на 3000-6000 га воды, хранящейся в ГЭС, которая не требует электричества и работает искутвенным дождем только за счет собственного напора воды, а также можно будет построить туристический комплекс.

озеро Бөөнцагаан

Озеро Бөөнцагаан, питаемое рекой Байдраг, достигло своего максимального уровня в середине 1990-х годов, и уровень воды постепенно снижался из-за изменения климата, потепления, увеличения испарения, изменения характера осадков и уменьшения речного стока. Другими словами, некоторые исследователи говорят, что это снижение уровня воды в озере Бөөнцагаан в основном связано с потеплением климата, уменьшился сток реки Байдраг, которая является основным питанием озера, количество испарившейся воды из озера увеличилось, и водный баланс озера был утрачен. Подсчитано, что наличие гидроэлектростанции принесет много преимуществ за счет увеличения количества воды. Еще одним преимуществом восстановления водных ресурсов является обилие рыбы и развитие туризма на основе искусственных озер.

Река Байдраг (Байдраг гол) — река на юге Монголии. Протекает по территории аймака Баянхонгор. Длина — 295 км, площадь бассейна — 28 300 км².

Река начинается на южных склонах хребта Хангай и впадает в озеро Бөөнцагаан нуур на высоте 1313,4 м. Устье расположено в Долине Озёр возле северных предгорий Гобийского Алтая.

Половодье происходит летом. Вода используется для орошения близлежащих территорий.

Озеро Бөөнцагаан нуур — бессточное озеро на юго-западе Монголии. Расположено в аймаке Баянхонгор в сомоне Баацагаан. Самое большое озеро в Долине Озёр у подножия входящего в состав Гобийского Алтая хребта Дунд-Аргалант в зоне северных пустынь.

Берега озера Бөөнцагаан низкие, только местами заболоченные. Южный берег обрывистый, на надбрежной террасе произрастает саксауловое редколесье. В озеро впадает только одна река Байдраг. Населённых пунктов на берегах озера нет. На дне озера слой ила с сероводороодным запахом, озёрная вода богата планктоном. В озере много рыбы (осман), оно является местом остановки перелётных птиц.

Восточный берег озера сформирован береговым валом, по которому проходит грунтовая дорога. За этим валом, на юго восток от озера, расположена увлажнённая заболоченная долина, которая только при высоком уровне воды в озере затопляется водой, тем не менее не достигающей уровня озера, останавливающейся на отметке около 1312 м. Долина на восток продолжается на 5 км до посёлка Баацагаан, расположенного на возвышении над долиной.

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