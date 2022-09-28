Россия и Китай договорились о взаимном размещении спутниковых станций

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CentralAsia (CA) - Россия и Китай заключили контракты о размещении наземных станций систем ГЛОНАСС и Beidou на своих территориях. Документы были подписаны на девятом заседании российско-китайского комитета проектов стратегического сотрудничества по спутниковой навигации. Оно прошло в режиме видеоконференции, сообщил «Роскосмос».

В рамках контракта системы ГЛОНАСС разместят в Китае, а китайские станции системы Beidou — в России. Три российские измерительные станции должны построить в китайских городах Чанчун, Урумчи и Шанхай, три китайских — в Обнинске, Иркутске и Петропавловск-Камчатском. Сроки окончания строительства не называются.

В заседании приняли участие гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов и председателя комиссии по китайской навигационной спутниковой системе Хэ Юйбинь. «Одновременное использование российской и китайской систем — ГЛОНАСС и Beidou — повышает точность и надежность навигации»,— сказал Борисов.

Проект спутниковой навигации Beidou запустили в Китае в 2000 году. В рамках первой фазы Beidou-1 была развернута группировка спутников для навигации на территории самого Китая; в рамках второй фазы к 2012 году создали систему спутниковой геолокации по Азиатско-Тихоокеанскому региону. В рамках третьей фазы в июне 2020-го было завершено развертывание спутниковой группировки для навигации по всей поверхности Земли. По неофициальным данным, на Beidou-3 китайские власти потратили около $10 млрд. Установка в России станций Beidou обсуждалась с 2015 года.