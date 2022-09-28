Госбанки Турции прекращают использование российской системы «Мир»

CentralAsia (CA) - Несколько турецких банков - Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank - прекращают использование российской платежной системы «Мир». Другие банки, такие как «Ишбанк» и «Денизбанк» уже прекратили обслуживание российских карт системы «Мир».

Эти решения объясняются санкциями Соединенных Штатов и Соединенного Королевства против России. Некоторые турецкие СМИ сообщали, что якобы США также угрожают санкциями банкам Турции за использование этой российской платежной системы. Информацию приводит Bloomberg со ссылкой на неназванного им высокопоставленного чиновника из Турции.

Немногим ранее сообщалось, что туристы из России не испытывают проблем с наличными деньгами на отдыхе в Турции. Заявление принадлежит министру культуры и туризма Турции Мехмету Нури Эрсой.

Ранее сообщалось, что с 23 сентября обслуживание карт российской платёжной системы «Мир» приостановлено в Узбекистане.

А в Казахстане Halyk Bank приостановил обслуживание карт «Мир» в банкоматах, а БЦК принимает только карты банков, не попавших под санкции.