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Президент Монголии передал сувенир ЮНЕСКО

CentralAsia (MNG) -  В рамках «Дней монгольской культуры», прошедших во Французской Республике 20-23 сентября, артисты Национального театра Монголии представили в штаб-квартире ЮНЕСКО свой спектакль «Легенда кочевников».

Заместитель Председателя Офиса Президента Б.Туяацэцэг вручила помощнику директора памятный сувенир с содержанием о включении биосферного заповедника озера Хубсугул во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, который был направлен президентом Монголии Хурэлсух Ухнаа заместителю Генеральный директор по социальным и гуманитарным наукам ЮНЕСКО Габриэле Рамос.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле встретилась с президентом Монголии Хурэлсух Ухнаа во время рабочего визита в Монголию в июле по случаю 60-летия вступления Монголии в ЮНЕСКО. В ходе встречи г-жа Одри вручила президенту Монголии Сертификат, подтверждающий включение биосферного заповедника озера Хубсугул во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО.

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