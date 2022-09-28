Диверсия или авария? Главный газопровод из России в Европу «Северный поток» дал течь сразу в трех местах, - «Би-би-си»

CentralAsia (CA) - Обе нитки главного российского газопровода в Европу «Северный поток» дали течь сразу в трех местах. Власти европейских стран подозревают диверсию на неработающих, но заполненных газом подводных газопроводах, которые стали главным орудием энергетической войны Кремля против ЕС.

Как пишет «Би-би-си», авария случилась на фоне эскалации «российской агрессии» против Украины, в преддверии начала отопительного сезона в Европе 1 октября и накануне открытия альтернативного подводного газопровода в Польшу из Норвегии в том же секторе Балтийского моря.

Одновременно норвежские власти предупредили о возможных диверсиях на морских нефтегазодобывающих платформах, а «Газпром» поставил под вопрос один из двух оставшихся маршрутов экспорта газа в Европу - украинский транзит.

Об утечках газа из двух ниток «Северного потока» в районе острова Борнхольм сообщили вечером в понедельник власти Дании и Швеции. Тогда же шведские и датские сейсмологи зафиксировали мощные подводные взрывы в этом районе.

Поскольку подводные газопроводы ломаются крайне редко, одновременная авария на двух новых трубах сразу в трех местах вызвала сначала подозрение, а потом - и уверенность властей европейских стран в том, что это не случайность.

«Сегодня мы столкнулись с диверсией. Подробности пока неизвестны, но ясно, что была диверсия, что, возможно, означает новый шаг в эскалации войны в Украине», - сказал премьер Польши Матеуш Моравецкий, открывая во вторник новый газопровод Baltic Pipe из Норвегии через Данию.

Датская премьер-министр Метте Фредериксен поначалу высказалась осторожнее, но к вечеру отбросила сомнения.

«Оценка соответствующих ведомств теперь однозначная - это результат предумышленных действий. Речь не идет о случайной аварии, - сказала она на брифинге. - Мы пока не располагаем информацией о том, кто может стоять за всем этим».

Дроны над нефтяными вышками

Россия сокращала поставки газа в Европу с лета прошлого года, а после февральского «вторжения» в Украину Кремль перешел к открытой газовой войне. В сентябре «Газпром» выключил «Северный поток-1», и поставки упали до исторических минимумов. Европа обвиняет Россию в энергетической блокаде, а президент Владимир Путин отвечает, что сами виноваты, что ввели санкции и отказались сертифицировать «Северный поток-2».

Падение поставок из России Европа отчасти компенсировала закупками сжиженного природного газа в США и Катаре, а трубопроводный газ получает теперь в основном из Норвегии, которая потеснила Россию и впервые стала крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз.

Норвегия добывает газ и нефть на шельфе. В день таинственной аварии на обоих «Северных потоках» норвежское ведомство PSA, отвечающее за безопасность нефтегазовых промыслов, предупредило, что над морскими платформами замечены неопознанные летающие объекты.

«PSA призывает к повышенной бдительности всех владельцев платформ и операторов судов на территории континентального шельфа Норвегии. Неопознанные дроны/летательные аппараты несут повышенные риски», - предупредило PSA и назвало среди них опасность столкновения, возгорания и «предумышленного нападения».

Гигантский пузырь

Газ из поврежденных труб «Северного потока» будет утекать еще несколько дней, а то и целую неделю, сообщили датские власти. Пузыри на поверхности моря занимают площадь диаметром около 100 метров. Власти закрыли для судоходства зону в пять морских миль вокруг места аварии.

На объемах поставок российского газа в Европу это не скажется, поскольку «Северный поток-1» Россия выключила еще в сентябре, а «Северный поток-2» Германия так и не разрешила ввести в строй.

Однако теперь Европа потеряла не только крупнейший газопровод из России, на который до войны ставила как на главный источник газа на десятилетия, но и в целом надежду на поставки российского трубопроводного газа.

«Тревожные события вчерашнего дня с утечками из обоих «Северных потоков» подчеркивают неотложность укрепления энергетической безопасности Европы. Мы должны предпринять все усилия для того, чтобы лишить Россию возможности использовать энергоресурсы как инструмент давления», - сказала во вторник датский премьер Фредериксен.

Газовая война

Не успела Европа лишиться главного газопровода из России, как под угрозой оказался еще и транзит через Украину. На него приходится примерно половина текущих поставок российского газа в Европу, и без него в строю останется только турецкий маршрут.

Пока датские F-16 облетали и фотографировали гигантский газовый пузырь на поверхности моря, «Газпром» сообщил, что у него есть претензии к украинскому оператору транзита - компании Нафтогаз Украины, и они чреваты санкциями, которые не позволят ему оплачивать транспортировку.

Все потому, что «Нафтогаз» еще в мае отказался принимать российский газ через газораспределительный пункт «Сохрановка» на оккупированной российской армией территории Луганской области и предложил «Газпрому» перебросить все транзитные объемы на подконтрольный украинцам второй пункт - «Суджа». Россияне отказались, украинцы обратились в арбитраж.

«Газпром» во вторник сообщил, что если «Нафтогаз» не отзовет иск, Кремль введет санкции.

«На практике это будет означать запрет для «Газпрома» исполнять перед санкционными лицами обязательства по совершенным сделкам, включая осуществление финансовых операций», - говорится в сообщении российского монополиста.

Другими словами, «Газпром» перестанет оплачивать транзит через Украину. Не сам выключит газ Европе, а оставит украинцам выбор: качать бесплатно или перекрывать трубу.

Для ЕС это дополнительные неприятности. Европа переживает самый масштабный энергетический кризис за последние полвека. Он уже обошелся ей более чем в полтриллиона евро, а зима еще даже не началась, отопительный сезон впереди.

Россия посадила Европу на голодный паек прошлой осенью, а к маю поставки российского газа сократились вдвое по сравнению с пиками трехлетней давности, до 250 млн кубометров в сутки. Сейчас они не превышают 80 млн.

Россия объясняет сокращение поставок техническими причинами и санкциями. «Газпром» говорит, что санкции мешают плановому ремонту турбин газокомпрессорных станций, поэтому поставки сокращаются. А валютные санкции привели к тому, что президент Владимир Путин обязал европейцев платить за газ через российский банк и транзитный счет в рублях. Всем, кто отказался, отключили газ.

Во вторник Кремль назвал аварию на подводных газопроводах «совершенно беспрецедентной ситуацией».

«Сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Действительно, речь идет о неких разрушениях в трубе, пока непонятно, какого характера, - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями».