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Глава МИД Монголии проинформировала о политике и мерах страны по достижению гендерного равенства

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх приняла участие во встрече высокого уровня «Феминистская внешняя политика + группа», организованной Постоянным представительством Германии 22 сентября 2022 г. на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе встречи делегаты поделились своим опытом феминистской внешней политики в ходе первого раунда дискуссий и выразили свое мнение о том, как феминистская внешняя политика, в частности феминистский многосторонний подход, может способствовать достижению ЦУР.

В своем выступлении министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх проинформировала о политике и мерах, принимаемых Монголией для достижения гендерного равенства, и выразила заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с «Феминистской внешней политикой + группа».

«Феминистская внешняя политика + группа», созданная по инициативе министра иностранных дел Швеции в январе 2021 года, состоит из феминистских внешнеполитических стран, включая Албанию, Аргентину, Германию, Израиль, Испанию, Канаду, Коста-Рику, Либерию, Люксембург, Мексику, Монголию, Нидерланды, Норвегию, Тунис, Францию, Чили, Швецию и Руанду в качестве государства-наблюдателя.

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