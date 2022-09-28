Шойгу проверил подготовку призванных в рамках частичной мобилизации. Видео

CentralAsia (CA) - Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход подготовки россиян, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации, на военных полигонах Западного военного округа, сообщается в телеграм-канале военного ведомства.

Глава Минобороны побывал на практических занятиях по огневой, тактической и медицинской подготовке. Они проходят с «повышенной интенсивностью», в том числе в ночное время, говорится в сообщении.

На полигоне Шойгу также заслушал доклады своего заместителя и бывшего президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, а также начальника Главного управления боевой подготовки российской армии Ивана Бувальцева.

Президент Владимир Путин ввел в России частичную мобилизацию своим указом 21 сентября. По словам Шойгу, всего власти намерены призвать 300 тыс. человек. Как заявил министр, речь идет о находящихся в запасе: тех, кто служил, имеет боевой опыт или военно-учетную специальность. Перед отправкой в часть призванные на службу будут проходить дополнительную военную подготовку «с учетом опыта специальной военной операции».