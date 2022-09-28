Монголия выразила заинтересованность в участии в пилотном проекте по извлечению водорода из бурого угля

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай проводит официальные встречи в Японии.

В ходе своего визита в Японию в июле 2021 г. премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай обсудил вопросы развития государственно-частного партнерства между Монголией и Японией, привлечения японских инвестиций, а также технико-экономическую целесообразность строительства водородной электростанции на базе угольных месторождений. В этом контексте он ознакомился с экспериментальным проектом добычи водорода из бурого угля компании Kawasaki Heavy Industries, работающей в г. Кобе, малой водородной электростанцией, организацией морской транспортировки, процессом хранения.

Kawasaki Heavy Industries поддерживает политику правительства Японии по сокращению выбросов углекислого газа до нуля во избежание глобального потепления. С 2015 года эта компания при поддержке правительства Австралии совместно реализует пилотный проект по извлечению водорода из бурого угля в регионе Виктория страны, переводу его в жидкое состояние и транспортировке морем в Японию. В рамках проекта бурый уголь добывается из месторождения Латроб-Вэлли в штате Виктория, Австралия, водород охлаждается до -253 градусов Цельсия на специальной установке, восстанавливается до 1/800 и транспортируется морем на 9000 километров в течение 21 дня до порт Кобе. В дальнейшем водород хранится на специально построенном складе в порту Кобе и подается на электростанцию.

В 2018 году Kawasaki Heavy Industries установила первую в мире электростанцию, работающую на 100% водороде, с использованием собственного газотурбинного двигателя, и уже четвертый год успешно проводит испытания.Эта малогабаритная электростанция, расположенная в Кобе, производит электричество и тепло. В среднем в сутки вырабатывается 1100-1500 кВт электроэнергии и 2800 кВт тепла, которые поступают на близлежащие объекты, такие как больницы и спортивные комплексы. В будущем, по мнению экспертов, эту небольшую водородную электростанцию ​​можно будет увеличить для производства электроэнергии, эквивалентной атомной электростанции. К 2030 году Япония поставила цель увеличить потребление водорода примерно до 300 000 тонн в год, а цена должна быть приемлемой для нормального потребления.

Правительство Монголии поставило цель добиться энергетической независимости и добавить новые источники энергии на основе передовых технологий в «Политике нового возрождения». В связи с этим Монголия выразила заинтересованность в участии в экспериментальном проекте по извлечению водорода из бурого угля.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай заявил: «Потребление угля снизится с 2030 года из-за глобального потепления. Что касается нашей страны, то мы поставили цель сократить выбросы парниковых газов в ногу с миром и использовать передовые технологии для получения электроэнергии, и включили это в «Политику нового возрождения». Правительство Японии в сотрудничестве с правительством Австралии строит первую в мире водородную электростанцию ​​и испытывает ее на пригодность к эксплуатации. Наша страна не имеет выхода к морю и обеспечивает большую часть своего потребления за счет электростанций, работающих на угле. Кроме того, имеются большие запасы бурого угля. Поэтому мы обратились к Японии с просьбой принять участие в этом экспериментальном проекте по извлечению водорода из бурого угля. Мы обсудим этот вопрос, когда встретимся с премьер-министром Японии Фумио Кисида. Нам нужно смотреть вперед и предпринимать шаги, а не догонять развитие».

Такие страны и регионы, как Европейский союз, Австралия, Франция, Германия и Республика Корея, приняли свою стратегическую политику в отношении водорода с 2018 года. Компании частного сектора также согласились с тем, что производство, транспортировка и использование водорода являются одним из важных источников экологически чистой энергии в будущем, и сформировали совет по водороду «Hydrogen Council». В настоящее время к совету присоединились 134 ведущие мировые компании.

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