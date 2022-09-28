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В Москве гаишник обругал мигрантов и пытался отправить их в военкомат «служить». Видео

CentralAsia (CA) -  Сотрудник ДПС в Москве обругал мигрантов из Центральной Азии и потребовал от них отправиться в военкомат. Видеозапись инцидента появилась 27 сентября в Telegram-канале «Осторожно, новости».

«Ты для чего сюда приехал, воровать? Работать? Ну, будь любезен тогда — иди служи. Ты что скалишься? Ты что сюда приехал? Приехал в Россию — будь любезен в военкомат. Иди защищать», — сказал сотрудник полиции.

На видеозаписи видно, что разговор происходит около патрульного автомобиля ДПС с московским номером. Собеседник инспектора, ведущий видеозапись, несколько раз попросил прекратить его оскорблять.

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