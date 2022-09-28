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Король Саудовской Аравии назначил наследного принца главой правительства
Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Сальман (слева) и король Саудовской Аравии Сальман бин Абдулазиз Аль Сауд
Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Сальман (слева) и король Саудовской Аравии Сальман бин Абдулазиз Аль Сауд

CentralAsia (CA) -  Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назначил наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда главой кабинета министров королевства.

До этого Мухаммед бен Сальман занимал должность заместителя премьер-министра и министра обороны — наследнику фактически передали те полномочия, которые он и так давно исполнял, поскольку король постепенно готовится к уходу.

В указе короля определен и новый состав правительства. В частности, новым министром обороны стал еще один сын короля Халид бен Салман. Ранее он был заместителем министра. Министры энергетики и иностранных дел остались на своих постах.

Кроме того, в указе содержится оговорка, что в присутствии короля на заседаниях правительства он по-прежнему возглавляет его.

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд — седьмой король Саудовской Аравии. Он правил королевством с 2015 года. С начала 2022 года его дважды госпитализировали. Монарху 86 лет.

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