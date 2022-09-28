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Россияне, скрывающиеся от частичной мобилизации, могут обращаться за убежищем в США - Белый дом
Карин Жан-Пьер
Карин Жан-Пьер

CentralAsia (KZ) -  Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США приветствуют «всех, кто ищет убежища».

«Мы считаем, что независимо от их национальности, они могут подать заявление о предоставлении убежища в США, каждое заявление будет рассмотрено на индивидуальной основе», — заявила она.

Ранее власти Германии назвали уклонение от частичной мобилизации «убедительной причиной для предоставления политического убежища» россиянам.

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