Россияне, скрывающиеся от частичной мобилизации, могут обращаться за убежищем в США - Белый дом

Карин Жан-Пьер
CentralAsia (KZ) - Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США приветствуют «всех, кто ищет убежища».
«Мы считаем, что независимо от их национальности, они могут подать заявление о предоставлении убежища в США, каждое заявление будет рассмотрено на индивидуальной основе», — заявила она.
Ранее власти Германии назвали уклонение от частичной мобилизации «убедительной причиной для предоставления политического убежища» россиянам.
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