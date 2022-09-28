Российский танцор обвинил в «травле» организаторов на концерте в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Российский танцор Сергей Полунин опубликовал в соцсетях видео, на котором рассказал, что на него в Узбекистане обрушилась серьезная критика во время выступления. Организаторы стали кричать на него и требовали выключить музыку.

По словам танцора, принимающая сторона в Узбекистане возмутилась тем, что Полунин танцевал под песню «Встанем».

«Хотел поделиться информацией и попросить помочь разобраться с этим. Инцидент произошел вчера в городе Ташкент после того, как я станцевал соло про русских солдат, про погибших русских солдат. Песня добрая, про то, как мы благодарны им и что мы обязательно встретимся снова с ними.

Сотрудники фонда культурных инициатив Узбекистана решили себе позволить орать на весь театр: «Кто разрешил ему танцевать под эту песню?» Что ее нужно было сразу выключить после того, как она зазвучала. Позволили себе кричать на моих сотрудников. Решили после этого не платить танцовщикам их суточные. Они приехали, потратили свое время, выступали, у нас было два успешных концерта. И сверху этого решили судить нас и отсудить деньги, которые заплатили», — удивился 32-летний артист балета.

Сергей намерен добиться справедливости. «У меня просто нет слов. Я обычно не люблю рассказывать про такие вещи, но когда родина находится в таком состоянии и трудном положении, нужно помогать, понимать. И у работников этого фонда хватает ума не то, чтобы промолчать, а орать, когда поется про русских солдат погибших... Я очень хочу, чтобы мне помогло посольство русское в Узбекистане разобраться в этом. Мы не должны прогибаться под такие вещи, мы не должны позволять поступать так с русскими артистами, с русской культурой», — утверждает артист.