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Выставка, посвященная культурному наследию Узбекистана, пройдет во Франции

CentralAsia (UZ) -  Первая выставка, посвященная культурному наследию Узбекистана «Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей» пройдет в музее Лувра 23 ноября текущего года. Об этом сообщает издание «Янги Узбекистон».

Выставка расскажет о Великом шелковом пути, который проходил через южную часть современного Узбекистана. Ее экспозиция охватит период почти в два тысячелетия и представит 169 экспонатов: 138 предметов из 16 музеев республики и 31 экспонат из известных музеев мира.

Данное культурное мероприятие будет иметь историческую значимость для межкультурного сотрудничества Узбекистана и Франции.

Организаторами выставки выступают Фонд развития культуры и искусства совместно с кураторами музея Лувра Янником Линтцем, Рокко Ранте и научным консультантом проекта Шокиром Пидаевым.

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