Последствия пыток ощущаю на себе до сих пор, - музыкант Викрам Рузахунов о пытках во время протестов в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Кыргызский музыкант Викрам Рузахунов приехал в Алматы для участия в следственных действиях, проводимых антикоррупционным ведомством Алматинской области в рамках уголовного дела о пытках. В поездке его сопровождает бишкекский адвокат, который вместе с двумя другими алматинскими коллегами следит за соблюдением законности и прав подзащитного на время пребывания в Казахстане. Детали визита выяснял Orda.kz.

Боевой настрой

Напомним, что 35-летнего гражданина Кыргызстана Викрама Рузахунова задержали 7 января на блокпосту, расположенного на трассе Алматы-Бишкек, когда он пытался покинуть Казахстан. Мужчину заподозрили в участии в массовых беспорядках, поэтому водворили его в камеру предварительного заключения одного из районных УВД областного департамента полиции, где продержали 3 дня.

Всё это время правоохранители пытали музыканта, требуя признаться в предъявленных обвинениях, и он в какой-то момент сломался. Наговорил на объектив видеокамеры заученный текст, в котором сознался, что дескать, согласился участвовать в алматинской акции протеста за 90 тысяч тенге. Впоследствии это видео разлетелось по всем казахстанским СМИ и соцсетям.

10 января Рузахунова вызволил из заточения консул Кыргызстана, который и увёз его в тот же день в Бишкек на своей машине. Инцидент с джазменом получил широкую огласку на его Родине, благодаря местным журналистам и родным Викрама, активно выступавшим в его защиту. В результате Генеральная прокуратура соседней страны направила обращение к казахстанским коллегам с просьбой провести расследование по заявлению Рузахунова.

10 февраля Межрайонное управление по противодействию коррупции Алматинской области возбудило уголовное дело по факту пыток кыргызского джазмена по статье 146-й УК РК. Все следственные действия проводились полгода без участия потерпевшего, так как он, по словам его адвокатов, боялся приезжать в Казахстан для дачи показаний. Викрам опасался возможных провокаций и мести со стороны подозреваемых, и ждал предоставления гарантий в обеспечении своей безопасности.

И вот, 26 сентября музыкант впервые после январских событий приехал в Алматы. По словам адвоката Керимовой, он сразу же отправился на допрос в антикоррупционное ведомство в сопровождении 3 защитников. В кабинете следователя Викрам в течение 3 часов подробно рассказывал обстоятельства произошедшего 7 января, когда он пострадал от противоправных действий сотрудников правоохранительных органов Казахстана. Затем он опознал по фотографиям нескольких своих мучителей.

«Мы планируем, что Викрам пробудет в Алматы 5 дней, в ходе которых он даст все необходимые показания. Вместе с бишкекским адвокатом он будет жить на съёмной квартире. Мы, два других защитника с казахстанской стороны, — это я и Елена Жигалёнок, будем возить их по разным местам и следить за тем, чтобы органы следствия соблюдали все процессуальные нормы законодательства», – рассказывает адвокат Рена Керимова.

По её словам, консул Кыргызстана в Казахстане в курсе дел. За безопасность потерпевшего Рузахунова отвечают сотрудники Антикорра. Его интересы представляют 4 адвоката: двое в Бишкеке и двое в Алматы.

Один из них, кыргызский адвокат Автандил Бакыт, вкратце рассказал о ходе следствия.

«Следствие по факту пыток Викрама проводит не только Межрайонное управление по противодействию коррупции Алматинской области, но и параллельно следственный отдел УВД Ленинского района города Бишкек. Дело находится на контроле Генпрокуратуры Кыргызстана, поскольку оно вызвало широкий общественный резонанс в нашей стране. Отмечу, что были проведены судебная психолого-психиатрическая и судебная медицинская экспертизы, согласно стамбульского протокола по выявлению пыток. Эксперты составили заключение на 26 листах, указав, что здоровью Викрама нанесён тяжкий вред», – говорит Автандил.

По его словам, в Бишкеке все следственные мероприятия выполнены в полном объёме. В данный момент готовится передача материалов уголовного дела о пытках Рузахунова в Генпрокуратуру РК.

«Я приехал вместе с Викрамом, чтобы оказать ему моральную поддержку, а заодно проследить, чтобы местные следственные органы соблюдали его права. Сегодня мы планируем выехать на место совершения преступления, где он детально расскажет, что, когда и в какой последовательности с ним происходило. На днях наступит самая ответственная часть следственных действий – это опознание палачей в погонах и очные ставки», – говорит Автандил.

Адвокаты предупредили нас, что не могут раскрывать все детали следственных действий. Однако они уверены в том, что доведут дело до победного конца и добьются сурового наказания для садистов в погонах.

«Уголовный Кодекс Кыргызстана предусматривает за пытки такое же максимальное наказание, что и Уголовный Кодекс Казахстана. Это лишение свободы на срок до 12 лет, поскольку потерпевшему был причинён тяжкий вред здоровью. К тому же, орудовала группа лиц. Мы приложим максимум усилий, чтобы виновные легко не отделались», – говорит Автандил.

Жизнь продолжается

А вот что изданию рассказал сам Викрам.

«Меня сильно избивали все 3 дня, что я провёл в застенках камеры предварительного заключения, поэтому мне пришлось потом долгое время восстанавливать своё подорванное здоровье. Увы, но последствия пыток я чувствую до сих пор: меня мучают частые головные боли, а также боли в области переломанных рёбер, появилась одышка. Хорошо, что всё не закончилось инвалидностью, иначе мне пришлось бы худо. Я же не только занимаюсь концертной деятельностью, но и параллельно веду свой бизнес в области лидогенерации (процесс сбора контактных данных потенциальных клиентов), поэтому силы мне нужны», – признаётся Рузахунов.

По его словам, прощать мучителей он не собирается. Более того, после вынесения приговора по уголовному делу он планирует подавать гражданский иск против полицейского департамента Алматинской области о возмещении морального и материального вреда.

«В ходе задержания 7 января у меня изъяли 3000 долларов, 65 тысяч тенге, сотовый телефон и другие вещи, а потом так их и не вернули. Я хочу, чтобы мне компенсировали, как стоимость украденных ценных вещей, так и перенесённые психологические и физические страдания. Пока я не подсчитывал сумму ущерба, но то, что я буду судиться с правоохранителями в гражданском порядке – это точно!», – говорит Рузахунов.

Отметим, что несмотря на возникшие проблемы со здоровьем, кыргызский джазмен не прерывал весной и летом текущего года свою концертную деятельность.

«В апреле я на правах исполнительного директора международного музыкального фестиваля «Джаз- Бишкек- Весна» в 17-й по счёту раз провёл это музыкальное мероприятие. А в мае меня пригласили участвовать в фортепианном фестивале, который проходил в Баку. Что касается концертов в Казахстане, то я пока не планирую их проводить, поскольку это небезопасно для меня», – говорит Рузахунов.

По его признанию, он всё ещё тревожится за свою жизнь и здоровье, опасаясь провокаций со стороны подозреваемых, поэтому и не делится своими планами пребывания в Алматы.

Не стал Викрам комментировать озвученную ранее в некоторых казахстанских СМИ информацию о том, что следствие по его делу якобы застопорилось, поскольку его хотят замять. Мол, правоохранители специально тянули весной и летом с его приездом в Алматы, чтобы быстрее закрыть дело на основании отсутствия важных показаний. Музыкант ограничился кратким комментарием о своём отношении к повышенному вниманию СМИ к своей персоне.

«Я читал как-то новость о том, будто бы Генеральная прокуратура РК ведёт со мной переговоры об организации моей поездки в Алматы. Сразу скажу, что впервые слышу об этом, так как никто на меня из вашего надзорного ведомства не выходил по этому поводу. Единственное официальное приглашение я получил 19 февраля от антикоррупционной службы, ведущей расследование по фактам пыток. 26 сентября я приехал в Алматы для участия в следственных действиях. Прошу журналистов проверять любую информацию относительно моего дела, прежде чем публиковать её», – говорит Рузахунов.

От редакции

По словам адвоката Керимовой, уголовное дело по фактам пыток Викрама Рузахунова объединили с аналогичными делами других потерпевших. Серьёзных подвижек удалось достичь пока в расследовании обстоятельств истязаний одного гражданина Узбекистана. Он уже опознал 12 палачей, пытавших его в ходе содержания под стражей, и теперь ждёт завершения следствия и передачи уголовного дела в суд. Дело Викрама только вошло в активную фазу расследования.

Надеемся, что следствие пройдёт объективно, беспристрастно, полноценно и с соблюдением всех процессуальных норм. А на скамье подсудимых окажутся все те садисты, кто 8 месяцев назад измывался над невиновными лицами, необоснованно задержанными ими по подозрению в участии в массовых беспорядках и мародёрстве.

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