Россия заключила сделку с «Талибаном» о поставках топлива, газа и пшеницы в Афганистан, - СМИ

CentralAsia (CA) - «Талибан» подписал предварительное соглашение с Россией о поставках бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы в Афганистан. Об этом сообщил и.о. министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддин Азизи в интервью агентству Reuters.

По словам Азизи, министерство работает над диверсификацией своих торговых партнеров, и что Россия предложила администрации «Талибана» скидку на уровне средних мировых цен на сырьевые товары.

Этот шаг – первая известная крупная международная экономическая сделка, заключенная талибами с момента их возвращения к власти более года назад, может помочь ослабить изоляцию исламистского движения, которая фактически отрезала его от мировой банковской системы.

Азизи сказал, что соглашение предусматривает поставки Россией около одного миллиона тонн бензина, одного миллиона тонн дизельного топлива, 500 000 тонн сжиженного нефтяного газа (СНГ) и двух миллионов тонн пшеницы ежегодно.

После прихода к власти талибов международные активы Афганистана оказались заморожены. В сентябре США приняли решение перевести часть замороженных резервов в швейцарский трастовый фонд, который планирует оплачивать закупку критически важных товаров для страны, таких как продовольствие и электроэнергия.