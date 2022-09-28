Токаев обозначил 5 «цифровых» приоритетов Казахстана

Касым-Жомарт Токаев
CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на форуме «Digital Bridge 2022», где представил новый формат цифровизации Казахстана.
По информации пресс-службы президента, глава государства обозначил пять приоритетов страны в цифровой трансформации:
Первый - развитие человекоцентричности;
Второй - создание благоприятных условий для IT-отрасли;
Третий - масштабная модернизация IT-инфраструктуры;
Четвертый - развитие цифровой экономики и Индустрии 4.0;
Пятый - укрепление человеческого капитала.
Сегодня в международном выставочном центре EXPO начался форум Digital Bridge 2022 («Цифровой мост 2022»). Мероприятие будет проходить в столице с 28 по 29 сентября.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения