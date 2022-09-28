экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Токаев обозначил 5 «цифровых» приоритетов Казахстана
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на форуме «Digital Bridge 2022», где представил новый формат цифровизации Казахстана.

По информации пресс-службы президента, глава государства обозначил пять приоритетов страны в цифровой трансформации:

Первый - развитие человекоцентричности;

Второй - создание благоприятных условий для IT-отрасли;

Третий - масштабная модернизация IT-инфраструктуры;

Четвертый - развитие цифровой экономики и Индустрии 4.0;

Пятый - укрепление человеческого капитала.

Сегодня в международном выставочном центре EXPO начался форум Digital Bridge 2022 («Цифровой мост 2022»). Мероприятие будет проходить в столице с 28 по 29 сентября.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Один человек не должен оставаться президентом слишком долго, - Токаев о поправках в Конституции Казахстана
  • Количество погибших в результате стрельбы в школе Ижевска выросло до 17
  • Министра труда и социальной защиты Монголии уволили за оскорбление народа


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com