Токаев обозначил 5 «цифровых» приоритетов Казахстана

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на форуме «Digital Bridge 2022», где представил новый формат цифровизации Казахстана.

По информации пресс-службы президента, глава государства обозначил пять приоритетов страны в цифровой трансформации:

Первый - развитие человекоцентричности;

Второй - создание благоприятных условий для IT-отрасли;

Третий - масштабная модернизация IT-инфраструктуры;

Четвертый - развитие цифровой экономики и Индустрии 4.0;

Пятый - укрепление человеческого капитала.

Сегодня в международном выставочном центре EXPO начался форум Digital Bridge 2022 («Цифровой мост 2022»). Мероприятие будет проходить в столице с 28 по 29 сентября.

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