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Токаев рассказал при каких условиях Казахстан официально признает криптовалюты
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  О развитии легального цифрового майнинга и использовании криптовалют в Казахстане высказался президент Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании технологического форума Digital Bridge 2022 в Астане.

Он отметил, что Казахстан намерен стать ведущим игроком в сфере новых цифровых технологий, крипто-экосистем и цифрового майнинга.

«На площадке международного финансового центра «Астана» в рамках специального пилотного проекта уже проводится конвертация криптовалют. Для этого были внесены достаточно новаторские изменения в национальное законодательство и регуляторную среду. И мы готовы идти дальше. Если этот финансовый инструмент покажет свою дальнейшую востребованность и безопасность, то он, безусловно, получит полное правовое признание», — сказал Токаев.

Также президент поручил Министерству цифрового развития и аэрокосмической промышленности подключить казахстанские сёла к интернету низкоорбитальных спутниковых систем SpaceX и OneWeb.

Казахстан поставил перед собой стратегическую задачу – стать одним из крупнейших цифровых хабов на евразийском пространстве, считает президент.

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