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В Туркменистане предложили провести международный форум по продовольственной безопасности

CentralAsia (TM) -  Постоянный представитель Туркменистана в ООН Аксолтан Атаева предложила провести в своей стране Международный форум по продовольственной безопасности. Об этом сообщает издание News Central Asia.

Выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН, Атаева призвала международное сообщество обеспечить устойчивость глобального рынка продовольствия и совместно решить проблему снабжения наиболее уязвимых стран. По ее мнению, именно эта проблема могла бы стать темой форума в Туркменистане.

При этом Атаева не уточнила, какие именно страны она считает «наиболее уязвимыми». Продовольственные проблемы Туркменистана она не упомянула. Между тем, с начала пандемии COVID-19, то есть с весны 2020 года, в госмагазинах Туркменистана была введена карточная система распределения продуктов. Теперь товары по субсидированным государством ценам отпускаются в форме так называемых «пайков», то есть строго ограниченным набором на одну семью в месяц.

Проблемы с продовольствием сохраняются в Туркменистане уже много лет, они начались задолго до начала пандемии коронавируса и вторжения РФ в Украину.

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