Казнет атакован хакерами, — ГТС Казахстана

CentralAsia (KZ) - АО «Государственная техническая служба» (АО «ГТС») сообщает, что на протяжении нескольких дней продолжаются кибератаки на казахстанский сегмент Интернета.

«Целевые кибератаки направлены как на государственные органы страны, так и инфраструктуру Казнета. Из-за кибератак наблюдается задержка соединения интернета. АО «ГТС» предполагает, что продолжительные кибератаки связаны с происходящими общественными событиями в стране и мире», - говорится в сообщении ГТС.

На текущий момент АО «ГТС» совместно с операторами связи проводит технические работы по оптимизации маршрутов, что может привести к снижению скорости доступа на некоторые внешние Интернет-ресурсы.

«На данный момент установлено, что DDoS-атаки осуществляются из нескольких зарубежных источников. Подобные атаки фиксируются и в других регионах.

Соответствующими техническими подразделениями выясняется возможная взаимосвязь данных атак», - заявили также в ГТС.

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