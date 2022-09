ISW: Путин, вероятно, объявит о российской «аннексии оккупированных» украинских территорий 30 сентября (карта военных действий в Украине)

// Пресс-служба Кремля.

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 27 на 28 сентября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, президент России Владимир Путин, скорее всего, объявит об «аннексии» Россией «оккупированной» украинской территории 30 сентября после того, как 27 сентября российские официальные лица завершили фальсифицированные «референдумы».

Ключевые выводы института:

Сообщается, что российские силы направляют новомобилизованных солдат Западного военного округа (ЗВО) на линию фронта в Херсоне и Харьковской области без предварительной подготовки.

Украинские силы укрепляют свои позиции на восточном берегу реки Оскилл и добились дальнейших успехов на окраинах Лимана.

Украинские силы продолжали наносить удары по российским наземным коммуникациям (GLOC) в рамках южной контрнаступательной кампании, особенно срывая усилия России по строительству баржевых переходов.

Российские силы продолжали безуспешные наступательные операции в районе Бахмута и к западу от Донецка, все чаще привлекая штрафные части.

Российские силы нанесли серьезный ущерб украинскому аэродрому в Кривом Роге и продолжили обычные воздушные и ракетные удары по югу Украины.

Российские власти устанавливают контрольно-пропускные пункты на границах России для принудительной мобилизации российских мужчин, которые пытаются избежать принудительной мобилизации, бежав из страны.

Российские официальные лица создают условия для насильственной мобилизации или призыва на военную службу украинских гражданских лиц в районах, которые вскоре будут присоединены к оккупированной Украине.

Российская аннексия оккупированных Донецка и Луганска, скорее всего, усилит напряженность внутри сил ДНР и ЛНР, которые регулярно бунтуют, когда их просят вести боевые действия за пределами границ своих областей.

Российские официальные лица могут попытаться представить свое вторжение в Украину и оккупацию украинской территории, которая вскоре будет аннексирована, как «контртеррористическую операцию».