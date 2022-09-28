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В Узбекистане за оскорбление решением президента оштрафован глава Сурхандарьи

CentralAsia (UZ) -  Решением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов привлечён к дисциплинарному взысканию в виде штрафа. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

В сообщении говорится, что санкция применена за несоответствие организации деятельности хокима «политике государства и осуществляемым реформам», «несоблюдение требований, установленным к хокимам и оскорбление участников заседания, что вызвало недовольство широкой общественности».

В конце августа в интернете распространилось аудио, на котором Тура Боболов оскорбляет прокурора Ангорского района Сирожиддина Рамазонова. В хокимияте области тогда подтвердили, что на записи голос хокима, но заявили, что она неверно интерпретируется. «Хоким области был вынужден разговаривать в нервном состоянии, поскольку встреча проходила в критическом ключе», — попытались объяснить его высказывания в администрации.

В начале сентября президент пригрозил хокиму увольнением за то, что не во всех школах области были завершены строительно-ремонтные работы. Упоминая его разговор с прокурором Ангорского района, Шавкат Мирзиёев сказал: «Если устал, то я тебя тоже сниму с должности».

Вскоре появилась новая запись с голосом Туры Боболова, на которой он грубо отчитывает хокима Кызырыкского района и руководителя кластера. В хокимияте сообщили, что запись была сделана в январе и снова отметили нервное состояние хокима в момент разговора.

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