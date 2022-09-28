Туркменистан на 29,4 млн евро заказал из Румынии спецоборудование для кибербезопасности

CentralAsia (TM) - Румынская компания NTT DATA Romania S.A. должна была поставить в Туркменистан спецоборудование для Службы кибербезопасности на сумму 29 401 506 евро. Согласно контракту, европейцы также должны были обучить туркменских специалистов. Это следует из секретных документов, оказавшихся в распоряжении turkmen.news. Была ли в итоге осуществлена поставка и проведено обучение, неизвестно, в компании на запрос не ответили.

Постановление о заключении контракта в апреле 2021 года подписал тогдашний президент Гурбангулы Бердымухамедов. Румынская компания должна была не только поставить оборудование, но и установить его, а также обучить туркменских сотрудников обращению с закупленной техникой и программным обеспечением.

В апреле 2022 года turkmen.news стало известно, что Чрезвычайная комиссия по борьбе с распространением болезней разрешила въехать в страну специалистам из Сербии, Израиля и Беларуси для наладки спецоборудования Министерства национальной безопасности. У NTT DATA Romania S.A. есть офис в Сербии. Вероятно, речь шла в том числе о его сотрудниках.

В Туркменистане заблокированы все независимые СМИ, все популярные соцсети, а также многие сайты, причину блокировки которых невозможно понять. В ходе борьбы с использованием VPN спецслужбы отключают IP целыми подсетями, и многие сайты попадают под блокировку по случайности.

На днях вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов, не скрываясь, заявил на заседании правительства, что в Туркменистане создается автономная национальная цифровая сеть. Эти планы упомянуты и в Государственной программе по обеспечению кибербезопасности Туркменистана на 2022-2025 годы, оказавшейся в распоряжении turkmen.news.