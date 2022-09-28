В Казахстане создадут штабы по регулированию потоков мигрирующих россиян

CentralAsia (KZ) - Из-за притока россиян в Павлодарской области Казахстана создадут городские и районные штабы для регуляции потоков мигрантов. Такое поручение дал глава области Абылкаир Скаков на заседании регионального оперативного штаба по вопросам миграции, следует из сообщения на сайте акимата области.

«Департаменту полиции и департаменту государственных доходов по Павлодарской области необходимо разработать алгоритм по обеспечению правопорядка и безопасности в регионе, а также своевременной регистрации приезжих россиян. Акимам городов и районов поручаю создать штабы для регулирования потока мигрантов», — сказал глава региона.

Также, по его словам, важно принять меры по стабилизации ситуации на рынке недвижимости, вести мониторинг ситуации, а также проводить разъяснительную работу, организовывая взаимодействие всех государственных органов.

С 21 по 26 сентября через пункты пересечения границ в Павлодарской области прошли 13 тыс. россиян, из них 5 тыс. уже выехали за пределы Казахстана, сообщил на заседании начальник регионального департамента пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана Гани Бекмурзаев. В Центры обслуживания населения и подразделения миграционной службы за этот период обратились с уведомлением о прибытии 388 россиян, за разрешением на временное проживание — 154.

Всего с 21 по 26 сентября в Казахстан въехали около 98 тыс. российских граждан, говорил накануне исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков. При этом, по его словам, в тот же период выехали 64 тыс. россиян. Многие россияне используют Казахстан как транзитную страну для перемещения в Киргизию и Узбекистан или для вылета из аэропортов Казахстана в другие страны.

Аталыков уточнил, что индивидуальный идентификационный номер (ИИН), который нужен для обращения в госорганы, открытия счетов и других операций, получили чуть более 8 тыс. нерезидентов.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Как уточнило Минобороны, призыву будут подлежать 300 тыс. человек.

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