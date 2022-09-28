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Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию

CentralAsia (CA) -  Посольство США в Москве обратилось к гражданам своей страны с призывом немедленно покинуть Россию.

«Граждане США должны отказаться от поездок в Россию, а те, кто проживает или путешествует сейчас в России, должны немедленно покинуть страну, пока остаются ограниченные возможности для выезда на частной основе», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

В посольстве объяснили просьбу с объявлением частичной мобилизации в России. США допускают, что в связи с этим возможен призыв на военную службу лиц с двойным гражданством.

Посольство США уточнило, что его возможности по оказанию помощи американским гражданам серьезно ограничены, и «условия, включая транспортные возможности, могут внезапно стать еще более ограниченными».

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация по указу президента Владимира Путина.

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