Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию

CentralAsia (CA) - Посольство США в Москве обратилось к гражданам своей страны с призывом немедленно покинуть Россию.

«Граждане США должны отказаться от поездок в Россию, а те, кто проживает или путешествует сейчас в России, должны немедленно покинуть страну, пока остаются ограниченные возможности для выезда на частной основе», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

В посольстве объяснили просьбу с объявлением частичной мобилизации в России. США допускают, что в связи с этим возможен призыв на военную службу лиц с двойным гражданством.

Посольство США уточнило, что его возможности по оказанию помощи американским гражданам серьезно ограничены, и «условия, включая транспортные возможности, могут внезапно стать еще более ограниченными».

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация по указу президента Владимира Путина.