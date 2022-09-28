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Песков рассказал о целях «спецоперации» после референдумов по присоединению к России
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) -  После того, как завершатся референдумы по присоединению к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области, военная «операция» не закончится, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, для завершения «спецоперации» военным нужно «как минимум» выйти к признанным РФ границам ДНР.

«Как минимум, что я вам могу сказать с абсолютной точностью. Вы знаете, что не вся территория Донецкой народной республики освобождена. Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года. Поэтому как минимум нужно будет освободить всю территорию Донецкой народной республики»,— сказал Песков в ответ на вопрос о завершении военной операции после референдумов.

Референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проходили с 23 по 27 сентября. В ДНР за присоединение республики к России проголосовало 99,23% избирателей. Глава ДНР Денис Пушилин назвал результаты «колоссальными». Пушилин получил от ЦИК республики по итогам голосования протокол, с которым он отправится в Москву на подписание соглашения с президентом России Владимиром Путиным.

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