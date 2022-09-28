Северная Корея запустила две баллистические ракеты перед визитом Харрис в Сеул

CentralAsia (CA) - Северная Корея запустила в среду две баллистических ракеты. О запуске первой сообщило Reuters.

«Баллистическая ракета была запущена из Северной Кореи», — говорится в сообщении ведомства, которое пообещало предоставить дополнительную информацию о запуске, как только она появится.

О том, что КНДР провела запуск неустановленной баллистической ракеты, также сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов вооруженных сил страны. Согласно данным агентства, ракету запустили в направлении Японского моря.

Как сообщила береговая охрана Японии, ракета уже упала в море. Ведомство попросило находящиеся в районе суда сообщать об обнаружении обломков, если таковые им встретятся.

Вскоре после первого запуска, Youhap сообщило, что Пхеньян запустил вторую ракету — через десять минут после первой.

Агентство указывает, что накануне вице-президент США Камала Харрис объявила, что собирается посетить Южную Корею, и этот визит должен продемонстрировать поддержку Сеула со стороны США.

В предыдущий раз Япония и Южная Корея сообщали о запусках со стороны КНДР 25 сентября. Тогда штаб Южной Кореи уточнил, что КНДР запустила ракету малой дальности, которая пролетела 600 км на максимальной высоте в 60 км со скоростью 60 махов.

На следующий день после этого запуска Южная Корея и США начали первые за последние пять лет совместные морские учения с участием американского авианосца.

Пхеньян начал активно проводить ракетные испытания в начале этого года — с января по сентябрь Северная Корея запускала ракеты как минимум 20 раз.