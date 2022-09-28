Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 217 дней военных действий

Азия и мир, политика

17:34, 28 сентября 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 28 сентября. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – порядка 58 150 (+400) человек, танков ‒ 2 312 (+6) ед, боевых бронированных машин ‒ 4 889 (+8) ед, артиллерийских систем – 1 381 (+3) ед, РСЗО – 331 (+0) ед, средства ПВО ‒ 175 (+0) ед, самолетов – 262 (+1) ед, вертолетов – 224 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 989 (+12), крылатые ракеты ‒ 242 (+1), корабли /катера ‒ 15 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн ‒ 3 742 (+12) ед, специальная техника – 131 (+0). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia