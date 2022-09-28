Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 217 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:34, 28 сентября 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 28 сентября.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – порядка 58 150 (+400) человек,
танков ‒ 2 312 (+6) ед,
боевых бронированных машин ‒ 4 889 (+8) ед,
артиллерийских систем – 1 381 (+3) ед,
РСЗО – 331 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 175 (+0) ед,
самолетов – 262 (+1) ед,
вертолетов – 224 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 989 (+12),
крылатые ракеты ‒ 242 (+1),
корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн ‒ 3 742 (+12) ед,
специальная техника – 131 (+0).
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