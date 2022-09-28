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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 217 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 28 сентября.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – порядка 58 150 (+400) человек,

танков ‒ 2 312 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4 889 (+8) ед,

артиллерийских систем – 1 381 (+3) ед,

РСЗО – 331 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 175 (+0) ед,

самолетов – 262 (+1) ед,

вертолетов – 224 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 989 (+12),

крылатые ракеты ‒ 242 (+1),

корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 3 742 (+12) ед,

специальная техника – 131 (+0).

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