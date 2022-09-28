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Помощник госсекретаря США Элизабет Трюдо прибудет в Узбекистан на следующей неделе

CentralAsia (UZ) -  В среду, 28 сентября, состоялась встреча между послом Жавлоном Вахабовым и исполняющим обязанности помощника Госсекретаря США, главой Бюро Государственного департамента по международным связям с общественностью Элизабет Трюдо, сообщает ИА «Дунё».

Дипломаты встретились чтобы обсудить предстоящий визит Трюдо в Узбекистан.

В планах Трюдо обсуждение перспектив реализации инициатив, которые направлены на укрепление человеческого потенциала Узбекистана.

Ожидается, что в ходе визита американской делегации состоятся встречи и переговоры в Олий Мажлисе, Общественном фонде поддержки и развития национальных масс-медиа, в вузах страны, а также посещение Джизакской и Ташкентской областей.

По итогам встречи с послом Элизабет Трюдо выразила готовность помочь в расширении географии прибывающих в Узбекистан американских делегаций за счет привлечения глав штатов и руководителей отдельных отраслей, что обязательно скажется на качественном расширении двусторонних отношений по всем направлениям.

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