Помощник госсекретаря США Элизабет Трюдо прибудет в Узбекистан на следующей неделе

CentralAsia (UZ) - В среду, 28 сентября, состоялась встреча между послом Жавлоном Вахабовым и исполняющим обязанности помощника Госсекретаря США, главой Бюро Государственного департамента по международным связям с общественностью Элизабет Трюдо, сообщает ИА «Дунё».

Дипломаты встретились чтобы обсудить предстоящий визит Трюдо в Узбекистан.

В планах Трюдо обсуждение перспектив реализации инициатив, которые направлены на укрепление человеческого потенциала Узбекистана.

Ожидается, что в ходе визита американской делегации состоятся встречи и переговоры в Олий Мажлисе, Общественном фонде поддержки и развития национальных масс-медиа, в вузах страны, а также посещение Джизакской и Ташкентской областей.

По итогам встречи с послом Элизабет Трюдо выразила готовность помочь в расширении географии прибывающих в Узбекистан американских делегаций за счет привлечения глав штатов и руководителей отдельных отраслей, что обязательно скажется на качественном расширении двусторонних отношений по всем направлениям.