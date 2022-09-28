В Узбекистане суд оправдал силовиков, избивавших гражданина в отделении (видео)

В Узбекистане суд оправдал силовиков, избивавших гражданина в отделении

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане сотрудники правоохранительных органов избивали и душили запрещенными приемами мужчину прямо в отделении милиции. Действия силовиков запечатлели камеры видеонаблюдения, однако суд не усмотрел в их действиях признаков преступления.

В соцсетях распространилась видеозапись, на которой сотрудники правоохранительных органов Узбекистана избивают, пинают и душат человека. Как сообщается, инцидент произошел 14 июля прошлого года в УВД города Ферганы.

Прокуратурой Узбекистана было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 206 УК РУз (Превышение власти или должностных полномочий). 2 декабря прошлого года материалы дела были переданы в судебные органы.

Как сообщили в пресс-службе МВД РУз, 23 августа дело было рассмотрено Ферганским областным судом по уголовным делам в апелляционном порядке.

Суд не усмотрел в действиях сотрудников правоохранительных органов признаков преступления и вынес оправдательный приговор.