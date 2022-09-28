В День независимости Сердару Бердымухамедову подарили коня

CentralAsia (TM) - 27 сентября в Туркменистане отметили День независимости. На торжества по этому случаю в Ашхабад прибыли иностранные бизнесмены и российские чиновники, с которыми президент Сердар Бердымухамедов встречался 25-го и 26-го числа.

Утром 27 сентября глава государства возложил цветы к Монументу независимости, а вслед за ним – члены кабмина и прочие чиновники, а также представители дипмиссий и международных организаций.

В 10 часов глава государства впервые принял военный парад по случаю 31-й годовщины независимости Туркменистана, сообщает госинформагентство ТДХ. Его отец экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов на празднованиях не присутствовал. Самолет, на котором он 25 сентября вылетел в Японию на похороны Синдзо Абэ, судя по данным сайта Flight Radar, все еще находится в Осаке.

В это же время в акватории порта на Каспии проходил морской парад.

Также была показана воздушная часть парада, который завершило выступление сводного оркестра.

После этого на площадь вывели коня по кличке Довамат в ювелирном убранстве, которого подарили президенту «от имени соратников» (вице-премьеров,- прим.ХТ).

По аналогичному сценарию, с подарком в виде коня, проходили празднования Дня независимости во время правления Гурбангулы Бердымухамедова. В 2020-м году ему подарили коня по кличке Буйсанчлы, а в 2021 году, на 30-летие независимости страны, ахалтекинца по кличке Гарашсыз (Независимый). Тогда президент спустился с трибуны, на которой принимал парад, оседлал коня и под аплодисменты собравшихся сделал круг почета.

Затем по площади прошли конники и были показаны танцевально-музыкальные номера.

Последними прошли колонны сотрудников министерств и ведомств страны.